İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi'nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi başlatıldı.

15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alan İHA muhabiri Mustafa Uslu’yu darp etmekten gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. https://t.co/w8jLmnld9M pic.twitter.com/KOe2Vllgd2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2021

İHA muhabiri saldırıya uğradı

Dün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları başladı. Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 kişinin saldırısına uğradı.

Ağır şekilde darbedilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar, Uslu'nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı.

Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi bugün Gebze adliyesinde hakim karşısına çıktı.

Lütfü Türkkan'ın çalışanlarından 1'i olayla ilgili tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.