Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sözde tarikat liderine cinsel istismardan hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
Sanığın "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma"dan ise beraatini talep etti.
Ardından sanık Eyüp Fatih Şağban, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla son savunmasını yaptı.
Suçlamaların planlı iftira olduğunu öne sürerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Eyüp Fatih Şağban'ı "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. "Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatine hükmetti.
Etiketler: Sakarya
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