Duygu Delen 13 Ağustos 2020'de bir binanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybettiğinde henüz 17 yaşındaydı. Balkonundan düştüğü ev, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'a aitti.

Mehmet Kaplan, Delen'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine tutuklandı. Sanık Kaplan, Duygu Delen'in aralarında geçen bir tartışma sonucu intihar ettiğini iddia etti.

Mehmet Kaplan hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gaziantep 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Adli Tıp Üst Kurulu'ndan yeni bir rapor istendi. Sanık Mehmet Kaplan da ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

“Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum”

Karara ilk tepki ölen genç kızın ailesinden geldi.

“Bizi bir kere daha öldürdüler. Daha kaç kere öldürecekler” diyen Duygu Delen’in annesi, karara, “Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece, cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir" cümleleriyle tepki gösterdi.

Bir sonraki duruşması 28 Eylül’de yapılacak

Üst Mahkeme, savcılık ve Delen ailesinin itirazının ardından Mehmet Kaplan'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi. Kaplan tekrar cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili ev hapsinde bulunan Mehmet Kaplan, itiraz üzerine yeniden tutuklandı.https://t.co/gwCpROIhss pic.twitter.com/bXn3zMkMhe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2021

Davanın bir sonraki duruşması 28 Eylül'de görülecek.



