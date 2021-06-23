İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarındaki birçok ilçesinde başlayan yağış etkisini giderek artırdı.

Aniden etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara geçerek, yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda da zaman zaman aksamalar yaşandı.

Su baskınlarına karşı uyarı yapıldı

Meteoroloji, bölgede beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.