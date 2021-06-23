Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'nde 1,5 milyona ulaşıldı
Hayat Kimliğinle Kolay Projesi ile, sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktaranların sayısı 1,5 milyona ulaştı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" çerçevesinde, ehliyetini kimlik kartına yükleyen kişi sayısı, 1 milyon 500 bine yükseldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamaya ilişkin hazırlanan görseli Twitter hesabından paylaştı.
1️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣— TC İçişleri Bakanlığı Maske Mesafe↔️ Temizlik (@TC_icisleri) June 23, 2021
VATANDAŞIMIZA
HAYAT, KİMLİKLERİYLE KOLAY
Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'yle;
sürücü ehliyetini T.C. Kimlik Kartına yükleyen kişi sayısı
1️⃣,5️⃣ Milyona ulaştı ⬇️ pic.twitter.com/f4CRjqa6K0
Etiketler: Kimlik Süleyman Soylu Twitter
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