Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Çanakkale'de kuvvetli fırtına çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi.
Şirintepe Mahallesi Bahar Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın metalden yapılmış çatısı fırtına yüzünden yerinden söküldü.
Etrafa dağılan parçaların bir kısmı sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek zarar verdi. Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.
Fırtına elektrik direğini devirdi
Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, temizlik için çalışma başlattı.
Sanayi bölgesinde park halindeki otomobilin üzerine elektrik direği düştü. Fırtına, bazı ağaçların dallarının da kırılmasına yol açtı.
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