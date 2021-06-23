Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte tatillerini ana vatan Türkiye’de geçirmek isteyen vatandaşların karayolu ile olan yolculukları başladı.

Her yıl vatandaşların seyahatlerinin güvenli ve huzurlu geçmesi için çalışmalar yürüten YTB, bu tatil sezonunda da faaliyetlerini sürdürüyor. YTB ile Dışişleri ve İçişleri bakanlıkları iş birliğinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan sınır ötesi karşılama faaliyetleri bu yıl da devam ediyor.

Vatandaşlara yardımcı olunuyor

Faaliyetler kapsamında, Türk polisi ve Türkçe-Sırpça bilen YTB personelleri Sırbistan sınır kapılarında Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye seyahat eden vatandaşlara yardımcı olmak için göreve başladı.

YTB personelleri ve Türk polisi, ana vatan yolundaki vatandaşların gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra seyahat güvenliği için de hatırlatmalarda bulunuyor.

"Nerede bir vatandaşımız varsa oradayız"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan YTB Başkanı Abdullah Eren şu ifadeleri kullandı:

"Avrupalı Türkler memleket yolunda bu yıl da yalnız değil. Göğsünde ay yıldız ile Türk polisi ve YTB personeli ana vatan Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için Sırbistan sınır kapılarında göreve başladı. Nerede bir vatandaşımız varsa oradayız."