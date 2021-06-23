Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Vücuduna kene yapışan 65 yaşındaki Emine Er, ateş ve halsizlik şikayetiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Er, 5 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti.
Er'in cenazesi gerekli tedbirler alınarak toprağa verildi.
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