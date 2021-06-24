Yurdun büyük bölümünde günlerdir devam eden kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç bölgeleri için yine yağış uyarısı geldi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Peki, haziran ayının sonuna yaklaşırken yağışlar devam edecek mi?

Uzmanlara göre, Orta ve Doğu Karadeniz hariç olmak üzere hafta sonundan itibaren yurt genelinde kuvvetli yağış beklenmiyor.

Kuvvetli yağışların ardından özellikle Marmara ve kıyı Ege bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurdun kalan kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.

Sıcaklıklar 30 derece civarında olacak

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Ankara'da sıcaklığın 30 derece civarında olmasını bekliyoruz, İstanbul'da da sıcaklıklar hafta sonunda 30 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de ise oldukça sıcak günler var, sıcaklıklar 37-38 dereceye kadar çıkacak" dedi.

Kavurucu sıcak geliyor

Uzmanlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz kıyıları için uyarıyor. İlerleyen günlerde, bu bölgelerde kavurucu sıcaklar bekleniyor.

Haber: Göksu Kandemir