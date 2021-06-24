İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde 249 noktada 2 bin 604 personel, 3 dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 11.00-15.00 ile 17.00-21.00 saatleri arasında, "Türkiye huzurlu sokaklar ve narkotik suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 22 bin 346 kişinin sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.

6 bin 174 araç kontrol edildi

Denetimlerde 6 bin 174 araç kontrol edilirken, 173 araca işlem yapıldı, 15 araç trafikten men edildi, 161 bin 616 lira ceza uygulandı.

Uygulamada, 1788 umuma açık yer denetlenirken, 8 metruk bina kontrol edildi, 7 kişiye idari işlem yapıldı, 9 bin 769 lira ceza kesildi.

Uygulama kapsamında, 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.