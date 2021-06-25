Koronavirüsün Delta varyantı hızla yayılıyor. Uzmanlar hem Delta'ya hem de olası diğer mutasyonlara karşı 2 doz aşının önemli olduğu görüşünde.

Tüm dünyada etkisini artıran Delta varyantı hakkında merak edilenleri, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü TRT Haber’de değerlendirdi.

-Delta varyantının belirtileri neler, kişiden kişiye nasıl bulaşıyor?

-4. dalga olur mu?

-Aşılar delta varyantına karşı etkili mi?



Tüm dünyada etkisini artıran delta varyantı hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü @trthaber’de cevapladı. pic.twitter.com/iVsiKN8Z75 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 25, 2021

Bu tür mutasyonların beklenen bir durum olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özlü, “Asıl önemli olan virüsün hastalık yapma gücünü değiştirip değiştirmediği; daha ağır, daha ölümcül bir hastalığa neden olup olmadığıdır. Bir de bulaştırıcılık açısından virüse bir avantaj sağlayıp sağlamaması da önemli. Hızlı yayıldığını gördüğümüze göre bulaştırıcılık açısından bir avantaj sağladığını tahmin edebiliriz. Daha hızlı yayıldığı ve avantajlı olduğu için hızlı şekilde diğer virüslerin yerini alıyor. Ama henüz net bir şey söylemek için erken, izlemek lazım. Diğer virüsleri, varyantları konuştuğumuz gibi bunu da konuşacağız” dedi.

Tevfik Özlü, özellikle Güney Yarımküre’de salgının artışıyla beraber yoğun virüs yükünün olduğu ülkelerde bu tür varyantların ortaya çıkmasının beklenen bir durum olduğu ve Afrika, Brezilya gibi ülkelerin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

"2 doz aşı varyantlara karşı daha koruyucu"

Şu anda yapılan aşıların Delta varyantına karşı etkili bulunduğunu anımsatan Özlü, aşıların koruyucu gücünü şu şekilde anlattı:

“Ancak 2 doz yapılması durumunda yeterli bir etkinlik sağlıyor. İlk doz aşılama yüzde 30 civarında bir koruma sağlıyor ama ikinci dozu da yaptırırsa kişi, ikinci dozdan 10 ila 14 gün sonra yüzde 80’lere yaklaşan bir koruyuculuk elde edilebiliyor. Bunun için aşılamayı ihmal etmemek lazım. Hızlı ve yaygın bir aşılama yapılırsa Delta varyantına karşı da korunmuş olunur. Henüz aşının etkisinin devam ediyor olması sevindirici. Ama tabii önümüzdeki süreçte aşıya dirençli bir başka varyant ortaya çıkıp çıkmayacağını bilemeyiz. Beklemek ve seyretmek gerek.”

"Lambda varyantını izlemek lazım"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Latin Amerika’da ortaya çıkan Lambda varyantının da Delta varyantı gibi izlenmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Artık dünyanın bir yerinde ortaya çıkan bir hastalık diğer ülkelere de yayılıyor. Sonuçta COVID-19’a neden olan virüs de Çin’de ortaya çıktı ve şu anda dünya üzerinde ulaşmadığı bir yer kalmadı. Böyle bir varyantın da zaman içinde bütün dünyaya yayılacağını tahmin etmek zor değil ama bu tamamen varyantın avantajlı olup olmamasına bağlı. Diğer dolaşımda bulunan virüslere göre daha avantajlı bir konuma geldiyse virüs, daha kolay bulaşıyorsa o zaman tabii bu hızlı şekilde diğer virüslerin yerini alacaktır. Delta varyantı için de aynı şey söz konusu. Şimdi de Lambda varyantını izlemek lazım. Böyle bir süreç onun için de geçerli olabilir. Ancak aşılamayı hızlı ve yaygın yaparsak hem kendimizi mevcut varyantlardan hem de gelecek olan dalgadan korumuş oluruz.”