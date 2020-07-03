Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu “Bataklık”ın içinde de FETÖ çıktı. Belirlemelere göre, 17-25 aralık sonrası FETÖ’nün yasadışı paralarını uyuşturucu kaçakçıları yurtdışına taşıdı. Bunun karşılığında FETÖ de kaynaklarını kullanarak, örgüt yöneticilerini kamufle etti, önünü açtı. Ayrıca "Bataklık Operasyonu”nda gözaltına alınan uyuşturucu baronu Nejat Daş’ın, rahat hareket edebilmek için bir emniyet müdürünün makam aracını kullandığı ortaya çıktı.

Suç örgütü yöneticilerinden Halil Arslantaş, FETÖ ile bağlantıyı kuruyor. Örgüt, zehir ticaretinden kazandığı her kuruştan FETÖ’ye “himmet” adı verilen bir ödeme yapıyordu.

Bataklık Operasyonu'nda çökertilen çete, FETÖ'nün parasını aklamış

Özellikle 17-25 Aralık’tan sonra suç örgütü ile FETÖ arasındaki bağın sıkılaştığı belirlendi. FETÖ, uyuşturucu baronları Nejat Daş ve Çetin Gören’in Türkiye’de iş adamı kılığında çalışmasını sağladı. Bunun karşılığında örgüt de, FETÖ’nün yasadışı paralarını akladı ve yurtdışına kaçırdı. Parayı aklamak için de, gayrimenkul ve lüks araç ticareti kullanıldı.

Nejat Daş'ın kirli bağlantıları

"Bataklık Operasyonu"nda çökertilen çetenin tek kirli eylemi bu değil. Operasyonda, bir emniyet müdürü ve 3 polis memuru gözaltına alınmıştı. Örgütün başındaki uyuşturucu baronu Nejat Daş’ın kamufle olmak için bu polisleri kullandığı da belirlendi. Daş, özellikle pandemi döneminde dışarı çıkabilmek için gözaltına alınan emniyet müdürünün makam aracını kullanıyor. Böylece işlerini polis çevirmelerine takılmadan rahat bir şekilde yürütebiliyordu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Şüphelilerin Cumartesi günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.