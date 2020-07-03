Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün günübirlik gerçekleştirdikleri Almanya ziyaretini TRT Haber'e değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy @trthaber'de gündeme dair soruları cevapladı. pic.twitter.com/t8nGMH55OD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 3, 2020

Bakan Ersoy, özellikle Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin detayları ve verilerinin tekrar gözden geçirildiğini, 1 Haziran'daki normalleşme sürecinden bugüne kadar olan bölge bazında olan vaka gelişimleri, tedavi ve ölümler ile ilgili detaylı raporların sunulduğunu belirtti.

'Disiplinli şekilde kurallara uyarsak sağlamış olduğumuz başarı da tescillenir'

Ersoy, görüşmelerin çok pozitif geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bizim turizm bölgeleri ile ilgili vaka sayılarının çok iyi durumda olan verilerimizi hepsi memnuniyetle karşıladılar. Bu bağlamda ben tekrar gözden geçirileceğini ve olumlu gelişmeler olacağını umuyorum.Zaten toplam vaka sayısı da gün geçtikçe düzeliyor. İnşallah vakada 900'lü rakamları gördüğümüzde zaten düzelmenin hızlandığını görmüş olacağız. Toplum olarak biz disiplinli şekilde kurallara uymaya devam edersek, uymayanları da uyarırsak bugüne kadar sağlamış olduğumuz başarının da tescillenmesini de sağlamış oluruz. Avrupa tarafından da seyahat yasaklarının gözden geçirileceğini düşünüyorum."

"Bu ay içinde önemli gelişmeler olabilir"

Şuanda Almanya'dan gelenler olduğunu ancak seyahat uyarısının devam ettiğini söyleyen Ersoy, "Dünkü gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra değerlendirme yapacaklar. Günlük olarak bizim verilerimizi de, gelişmeleri de özellikle tatil bölgelerindeki verilerimizi memnuniyetle karşıladılar. Ben bu ay içinde önemli gelişmelerin olacağını ve seyahat uyarılarının da yeniden düzenleneceğini düşünüyorum.