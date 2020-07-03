İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda terörle mücadele ve iç güvenlik operasyonları ile ilgili son rakamları paylaştı.

Kırsalda terörist sayısı 400'ün altına indi



Çataklı, "Kırsaldaki terörist sayısının 400'lü rakamlara indiği bu dönemde elde ettiğimiz bu sonuç, terörle mücadeledeki kararlılığımızı gösteriyor" dedi.

Çataklı'nın açıkladığı verilere göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde haziran ayında kırsal alanda 4’ü büyük, 20’si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 289 kırsal operasyon, şehirlerde 518 operasyon yapıldı.

Haziranda 128 terörist etkisiz hale getirildi

Bu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı terör aranlar listesinde, turuncu kategoride aranan 6, gri kategoride aranan 3 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 128 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 53’ü ölü, 56 sağ ve 19’u teslim olarak ele geçirildi. Teröristlerden 96’sı PKK/KCK, 26’sı DEAŞ, 6’sı aşırı sol terör örgütlerine mensuptu.

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 579 şüpheli gözaltına alındı. 410 kişi tutuklandı.

Aranlar listesine 36 çizik

Bu yılın ilk 6 ayında terörden aranlar listesinde bulunan 1 mavi, 1 yeşil, 13 turuncu, 21 gri kategoriden ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu, 562 terörist etkisiz hale getirildi.

110 terörist ölü ele geçirildi

Teröristlerin 110’u ölü, 290’ı sağ, 4’ü yaralı, 158’i ise teslim olarak ele geçirildi. Yine ilk 6 ayda 12 bin 607 kişi gözaltına alındı. 2 bin 83 kişi tutuklandı.



Haziran ayında 53 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 115 silah (71’i ağır ve uzun namlulu silah) 84 mayın/eyp, 66 el bombası, 3 bin 517 kg patlayıcı madde, 11 bin 455 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

2020 ilk 6 ayında ise 459 sığınak, 493 silah (263’ü ağır ve uzun namlulu silah), 217 mayın/eyp, 315 el bombası, 26 ton 285 kg patlayıcı madde, 57 bin 542 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

2 bin 508 kişiye siber suçtan işlem yapıldı

Terör suçları kapsamında haziran ayında, 5 bin 871 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 2 bin 508 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

