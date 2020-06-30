Narkotik Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu şebekelerine yönelik bir yıl önce araştırma başlattı.

Büyük bir gizlilik içerisinde süren soruşturma sonrasında düğmeye basıldı ve 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefteki 94 isimden 67'si gözaltına alındı.

Operasyona bine yakın polis katıldı, aynı zamanda 150 kadar özel harekatçı da operasyonun içinde yer aldı.

Şebekenin 3 önemli ismi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar arasındaki iki önemli isim uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören...

Çetin Gören'in Brezilya ve Hollanda'da, aynı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Bunların yanı sıra bir diğer önemli isim ise Halil Arslantaş. Şebekenin en önemli isimlerinden biri olan Arslantaş, Gaziantep'te yakalandı.

Opersayonda, lüks evlere araçlara el konuldu, 7 kasaya el konuldu. Bu kapsamda örgütle ilişiği belirlenen 16 şirketin mal varlığına el konulacağı belirtildi.

FETÖ bağlantısı

Operasyonda terör örgütü FETÖ bağlantısı da saptandı. Zanlılardan bazılarının adreslerinde 1 dolar bulundu.

Uyuşturucu ticaretiyle meşgul bu suç örgütünün FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen önemli ayrıntılardan.

Yine gözaltındaki zanlılardan bir kişinin halen Gaziantep'teki FETÖ davasından yargılandığı, dosyanın da bu bağlantıdan dolayı birleştirileceği öğrenildi.

Bataklık Operasyonu'nda gözaltına alınanlar arasında FETÖ davası sanıkları da var. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun detayları @trthaber’de.https://t.co/NeaFcz3m00 pic.twitter.com/AGoNinQKzm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ek hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saat 04.30 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Yaklaşık bir yıldır takip edilen, Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Bu operasyonun özelliği, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek" bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu

Suç gelirleriyle mücadelede gerek Adalet Bakanlığının, savcılıkların, mahkemelerin gerekse emniyetin, jandarmanın, büyük mücadele verdiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya bunlarla bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik, bir özelliği daha var silahlı suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var, bir tanesinin Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak."

Soylu, operasyonun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile uzun süredir planlandığını, takip edildiğini söyledi.

Operasyonla ilgili dosyanın gizli yürütüldüğünü aktaran Soylu, yaklaşık 2 ay önce operasyona bağlı olarak bir yakalama gerçekleştirildiğini anlattı.

"Devletimizin bu konudaki kararlılığı açık ve nettir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de konuya ilişkin görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Soylu, suç gelirleriyle mücadelenin en önemli öncelikler arasında yer aldığını, Adalet Bakanlığının, MASAK'ın da bu konuda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

Operasyonu takip ettiğini bildiren Soylu, "Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin özelikle uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili önemli bir operasyonudur. Bu kapsamda, bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü olabileceğini ifade etmek istiyorum. Devletimizin bu konudaki kararlılığı açık ve nettir" diye konuştu.