Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 03.44'te 3,9 büyüklüğünde ve 03.58'de 3,8 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıkladı. İlk deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 140,36 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

İlk depremin derinliği 12,75 km, ikinci depremin derinliği ise 16,51 km olarak kaydedildi.