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Ege Denizi'nde art arda iki deprem
[Fotoğraf: Getty]
Ege Denizi'nde, 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 03.44'te 3,9 büyüklüğünde ve 03.58'de 3,8 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıkladı. İlk deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 140,36 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
İlk depremin derinliği 12,75 km, ikinci depremin derinliği ise 16,51 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 30, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 16.08 km.Dodecanese (Yunanistan), 140.36 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 30.06.2020, 03:44:36 TSİ
Enlem : 35.5103 N
Boylam : 26.7626 E
Derinlik : 12.75 km
Detay : https://t.co/zM8ZXbpvXm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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