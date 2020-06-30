Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında faaliyetlerine bir süre kısıtlama getirilen düğün salonları 1 Temmuz itibarıyla ‘yeni normal’ kuralları kapsamında kapılarını açacak.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yayımlanan genelgede yer alan maddeler, düğün sahipleri için soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Söz konusu sürece ilişkin açıklama yapan sektör temsilcileri, düğünlerde uygulanacak yeni kurallar nedeniyle hiçbir düğün sahibinin mağdur olmayacağını ifade ederek, genelgeye uyabilmek adına yapmaları gereken değişikliklerin tamamını eksiksiz bir şekilde tamamladıklarını ve yeni döneme hazır olduklarını duyurdu.

[İSTDO Başkanı Adem Sönmez.]

Yeni normale ayak uydurulacak

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çok sayıda alanda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ifade ederek, “Diğer tüm sektörler gibi düğün salonu işletmecileri de ‘yeni normal’ olarak adlandırılan bu sürece ayak uydurmak durumunda. Türkiye, salgınla mücadeleyi çok iyi yönetti. Şimdi ilgili bakanlıkların yol haritası ile her faaliyet alanı kendi takvimine göre normalleşiyor” dedi.

Genelgedeki tüm maddelere uyulacak

Düğün salonlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının bir genelge yayımladığını, düğün öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler paylaşıldığını anımsatan Sönmez, şöyle devam etti:

“Genelgede 1 Temmuz 2020 itibarıyla düğün salonlarının kapılarını açacağının duyurulması, düğün sahiplerini rahatlatsa da, yeni döneme ilişkin kimi uygulamalar bazı korkuları da beraberinde getirdi.

Her şeyden önce şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki; düğün salonları yeni döneme ilişkin dönüşümlerini çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Yeni düzende yapılan düğünlerde de en ufak bir sorun olmayacak. Hem gelin ve damatların hem de ailelerin gönlü ferah olsun.”

Damat ve gelinin dansına çekirdek aile katılabilecek

İçişleri Bakanlığının genelgesinde iki noktanın en çok merak edilen hususlardan biri olduğuna dikkati çeken Adem Sönmez, söz konusu duruma ilişkin şunları söyledi:

“Bu hususların başında, düğünlerin yalnızca açık havada yapılabileceğine dair bir kanı var. İstanbul’da açık alanda düğün yapma imkanı genele oranla çok sınırlı. Bizim üyelerimiz 1 Temmuz itibarıyla sadece açık alanlarda değil, kapalı salonlarda da düğün merasimlerinin gerçekleşmesi noktasında adım atacak. O yönden herhangi bir sıkıntı yok.

Diğer bir konu da düğünlerin olmazsa olmazı olarak kabul edilen hep birlikte dans etmek ve oynamak… Korona nedeniyle eskisi gibi kalabalık halay gruplarının ya da pistin her yanına dağılmış çok sayıda insanın istediği gibi oynayabileceği bir süreç maalesef bu yeni dönemde olmayacak.

[Yeni dönemde düğün salonlarındaki halay ve diğer oyunlar da tedbirlere göre yapılacak. Foto: DHA]

Aynı şekilde takı merasimleri için de herhangi bir kuyruk ya da geline ile damada doğrudan bu hediyeleri takmak söz konusu değil. Nasıl ki bunun yerine ‘takı sandığı’ çözümü bulunduysa, çocuklarının en mutlu günlerinde onların oyununa ya da dansına eşlik etmek isteyen aile üyeleri için de bir ara formül düşünüyoruz.

Sosyal mesafeye kesinlikle uyulması koşuluyla, damadın ve gelinin çekirdek aile üyelerinin kısa bir süre piste çıkarak çiftin dansına ya da oyunlarına eşlik etmesine izin verebiliriz.

Bunların yanında düğün öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin İçişleri Bakanlığınca belirlenen tüm kuralların geçerli olacağını, mağduriyet yaşamak istemeyen düğün sahipleri ve davetlilerin bu maddelere mutlaka uymaları gerektiğini de bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum.”