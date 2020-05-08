Türkiye’nin koronavirüsle ilgili aldığı önlemler, süreç içinde hayata geçirdiği uygulamalar ve yeni vaka sayısındaki hızlı düşüşle birlikte normalleşme süreci de gündeme geldi.

AVM’ler, berber ve kuaförler, kafe, restoran, pastane gibi yerlerin ne zaman açılacağı merak edilirken, milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bir yandan da düğün salonları için hazırlanacak yol haritasında.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, 21 Mart 2020’den itibaren düğün salonlarının kapatıldığını hatırlatarak, sektörlerinin yüzlerce yan kolu da doğrudan etkilediğini vurguladı.

Sönmez, ailenin toplumun yapı taşı olduğunu, düğünlerin de en köklü geleneklerimiz arasında yer aldığını belirterek, düğün salonlarının bu geleneğin yaşatılmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

[Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez.]

16 maddelik tedbir paketi belirlendi

İçişleri Bakanlığının onay vermesi halinde düğün salonlarını açmaya hazır olduklarını anlatan Sönmez, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni dönemde alınacak tedbirlere ilişkin 16 maddelik bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Tedbir listesinde şu maddeler yer alıyor:

- Salon girişlerinde ateş ölçer kullanılması.

- Tören alanlarındaki masa, sandalye düzeninin fiziki mesafe kuralına göre yeniden dizayn edilmesi.

- Dezenfeksiyon işlemiyle gerekli hijyen ortamının sağlanması.

- Tören alanının metrekaresine göre mekan içinde yeterli sayıda dezenfektanlar konulması.

- Takı merasiminin yeniden dizayn edilerek takı sandıklarının oluşturulması.

- Tören personelinin hijyen eğitiminden geçirilerek sertifikalandırılması.

- Tören yerlerine gerekli görülecek talep doğrultusunda ilgili makamlarca sertifika verilmesi.

- Bilim Kurulu tarafından sınırlandırılma getirilen yaş aralığında bulunan bireylerin törene katılmaması yönünde tören sahiplerine bildirim yapılması.

- Törene katılacak misafirlere maske takma tavsiyesinde bulunulması.

- Tören sahipleriyle yapılan görüşmelerde aile içinde ve davetliler arasında hastalık riski olanların davet edilmemesi konusunda bilgilendirilme yapılması.

- Tören alanlarında fiziki mesafenin korunmasına yönelik anonslar yapılması, broşürlerin kullanılması.

- İklimlendirme sistemlerinin bakımlarının yapılmasının zorunlu hale getirilmesi.

- Talep gelmesi durumunda tören saatlerinin yeniden düzenlenmesi.

- İkram seçenekleri ve hizmetlerin yeniden düzenlenmesi.

- Sınırlandırma getirilen aile bireyleri için canlı yayın desteği sağlanması.

- Mekanlardaki asansör kullanımında uyarı ve yönlendirme yapılması.

