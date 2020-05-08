Haber Giriş: Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi
[Fotoğraf: DHA]
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul'da trafik yoğunluğu ise yüzde 18 olarak ölçüldü.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Haftanın son iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekipler yoğunluğu azaltma çalıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 09.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 18 oldu.
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