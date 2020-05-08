İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri devam ederken trafikte ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." ifadeleriyle uyardı.