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Bakan Koca: Ev dışında maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun
Sağlık Bakanı Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.
Etiketler: sağlık bakanı koca Fahrettin KocaSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 00:35
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