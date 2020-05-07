Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de COVID-19'u atlatan hasta sayısı 82 bin 984'e ulaştı
Türkiye'de son 24 saatte 1977 COVID-19 tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 133 bin 721 can kaybı 3 bin 641 oldu. Son 24 saatte 4 bin 782 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 82 bin 984 oldu.
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Etiketler: türkiye koronavirüsSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 19:35
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