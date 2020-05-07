Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Nissan eski CEO'su Carlos Goshn'un kaçışıyla ilgili bir operasyon müdürü, 4 pilot ve 2 hostes hakkındaki soruşturmasını tamamladı.



Yabancıların dosyası ayrıldı

İddianame Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Operasyon müdürü ve 4 pilotun göçmen kaçaklığından cezalandırılması istendi. 2 hostes ise suçu bildirmemekle suçlandı. Kaçışı organize eden yabancı şahıslarla ilgili soruşturma ise ayrıldı.

Olayın geçmişi

İddialara göre; eski CEO, 26 kamera ve 3 güvenlik görevlisi tarafından izlenen evinden, Japonya'daki işbirlikçilerinin yardımıyla çıktı. Ardından 506 kilometre uzaklıktaki Osaka kentinde bulunan Kansai Havalimanı'na gitti.



Kayıtlara göre; özel jet 26 Aralık günü sabah 13.36'da İstanbul'dan Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya uçtu.



2 gün boyunca Uluslararası İvato Havalimanı'nda bekledikten sonra, 28 Aralık'ta yerel saatle 11.10'da Dubai'ye gitmek üzere havalandı. İşte bu uçuşta, Madagaskar Devlet Başkanı ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 10 yolcuyu taşıdı.



Özel jet, yolcularını Dubai'de indirdikten sonra kaçış eylemiyle ilgili iddiaların odağında olan 2 Amerikalıyı da alarak, akşam 20.38'de Osaka'ya doğru havalandı.

1 gün sonra yani 29 Aralık günü Eski CEO Goshn'u alarak, İstanbul'a doğru yola çıktı.



30 Aralık'ın ilk saatlerinde de İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada kendisini bekleyen bir diğer uçağa geçti ve Beyrut'un yolunu tuttu.



Olayın ortaya çıkmasından sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sonucu, operasyon müdürü ve 4 pilot tutuklanmıştı.

