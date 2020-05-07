Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma, Ragıp Zarakolu'nun köşe yazısındaki ifadeleriyle "Anayasal düzeni hedef aldığı" suçlamasıyla yürütülüyor.

Evrensel Gazetesi ve Artı Gerçek haber sitesinde 5 Mayıs'ta yayınlanan “Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazıda Zarakolu'nun, idam edilen Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı fotoğraflarına yer vererek darbe iması yaptığı belirtilmişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel suç duyurusunda bulunmuştu.

"Darbe çığırtkanlığı yaptı"

Avukat Özel suç duyurusu dilekçesinde "Zarakolu'nun, 'Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" ifadelerine yer vermişti.