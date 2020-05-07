Yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yerine Başkanlık için Danıştay Genel Kurulu'nca dün yapılan seçimden sonuç alınamayınca oylamalara bugün devam edildi.

65 oy alan Yiğit Başkan oldu

Seçimde, 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Seçim sonunda, 65 oy alan Zeki Yiğit, Danıştay'ın yeni başkanı oldu.

Öz geçmiş

Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit, 1965'te Zonguldak Alaplı'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun olan Yiğit, 1988'de hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sütçüler, Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa hakimliği yapan Zeki Yiğit, Adalet müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine 2008'de getirilen Zeki Yiğit, 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

22 Ocak 2013-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapan Zeki Yiğit, evli ve dört çocuk babası.

FETÖ'cüler odasına dinleme cihazı koymuştu

Zeki Yiğit'in Danıştay'daki odasında 2012'de dinleme cihazı bulunmuştu. Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan bir Danıştay Tetkik Hakimi, dinleme cihazını koyduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.