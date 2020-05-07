Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor.

Dün Ağrı'nın Doğubeyazıt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 500 bin lira ödülle aranan sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu Piro Serhat kod adlı Özer İnce olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu Piro Serhat kod adlı Özer İnce adlı terörist olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.