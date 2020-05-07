Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maske satışının yeniden başlayacağını duyurmasının ardından beklenen açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı.

Cerrahi maskelerin marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden satışının yapılabileceği belirtildi.

1 TL üstü fahiş fiyat kabul edilecek

Cerrahi maskelerin, adedinin KDV dâhil en fazla 1 TL olacak şekilde tüketiciye sunulacağı bu fiyatın üzerindeki satışların ise “fahiş fiyat” olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Yarın İstanbul’da başlıyor

8 Mayıs itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da satışların başlayacağı belirtildi ve akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satılacağı ifade edildi.

Önce 50’li paketlerle satılacak

Cerrahi maskelerin ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacağına dikkat çekilip, “Önümüzdeki haftadan itibaren de 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir” denildi.