İçişleri Bakanlığı’ndan dün Tunceli ile Ağrı Doğubeyazıt kırsallarında etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili yeni açıklama geldi.

Gri listeye iki çizik

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, arananlar listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu belirtildi.

Yine, Ağrı'nın Doğubeyazıt kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de Gri Liste’de yer alan sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu Piro Serhat kod adlı Özer İnce adlı terörist olduğu tespit edildi.

Böylece, terörden arananlar listesinde gri kategoriye iki çizik daha atılmış oldu.