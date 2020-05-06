Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli Ovacık kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist, etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı ve 3 teröristin, etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu
Böylelikle Ağrı ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.
Bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından Ağrı ve Tunceli operasyonları ile ilgili paylaşım yaptı.
Dün Ağrı Doğubeyazıt’ta üç teröristi roketetarları ve mühimmatları ile,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 6, 2020
Bugün Tunceli Ovacık kırsalında üç teröristi mühimmatları ve silahlarıyla etkisiz hale getiren
Kahraman @Jandarma'mızı Allah muhafaza etsin... pic.twitter.com/xJdjnrAlNJ
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