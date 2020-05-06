Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı ve 3 teröristin, etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu

Böylelikle Ağrı ve Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

Bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından Ağrı ve Tunceli operasyonları ile ilgili paylaşım yaptı.

Dün Ağrı Doğubeyazıt’ta üç teröristi roketetarları ve mühimmatları ile,

Bugün Tunceli Ovacık kırsalında üç teröristi mühimmatları ve silahlarıyla etkisiz hale getiren



Kahraman @Jandarma'mızı Allah muhafaza etsin... pic.twitter.com/xJdjnrAlNJ — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 6, 2020

**