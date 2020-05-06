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Bakan Koca: Dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız
[Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, Sudan'dan Türkiye'ye getirilen 55 yaşındaki koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu belirterek, "Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mehmet Hanefi Aydın'a, Sudan'ın başkent Hartum'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanısı konulduğunu söyledi.
Fahrettin Koca, "Solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın'ı Türkiye'ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız." diye konuştu.
Sudan'ın başkenti Hartum'da, Koronavirüs tanısı konan, solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip, evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın’ı Türkiye’ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız. pic.twitter.com/RbGBuvXvbH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin Koca sudan koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 12:04
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