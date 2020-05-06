Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler, 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak. Bu durum uzun süre sonra makas tutacak berber esnafı olduğu kadar, yaklaşık 1,5 aydır saçını kestiremeyen vatandaşı da sevindirdi.

Belli kriterlere göre hizmet vermesi beklenen berberler, yeni dönem için gün sayarken, biriken iş yükünün mağduriyet oluşturmaması için şimdiden randevu talepleri kayıt altına alınmaya başladı.

"İstanbul'da berberlerde randevu yoğunluğu var"

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, 50 günlük aranın ardından vatandaşa hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Biriken iş yükünü karşılayabilecek yeterliliğe sahip olduklarına değinen Akyüz, "Esnaf hazır, yaşanabilecek yoğunluk sıkıntı oluşturmaz. Şu an berberlerde randevu yoğunluğu var. Ben 3-4 günlük randevu listesinin dolduğuna inanıyorum. Berberler müşterilerini gruplar kurarak sürekli bilgilendiriyorlar, buradan randevu alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Belli kriterlere göre müşterilerin içeri alınacağına işaret eden Akyüz, koltuk sayısının yarısı kadar müşteri alınacağını, bir süre berberlerin randevu sistemiyle çalışacağını kaydetti.

Akyüz, berberler için akıllı telefonlarda kullanılabilecek randevu uygulaması için girişimlere başladıklarını da ifade ederken, "Artık berberlere de akıllı telefonlar için uygulama lazım. Yazılımla müşterinin ne zaman geleceği, hangi berberin ne zaman boş olduğu bilgilerine ulaşılabilecek. Bununla ilgili girişimlerimiz var." diye konuştu.

"Her müşteriden sonra koltuk, tezgah ve malzemeler dezenfekte edilecek"

Berberlerde hijyen koşullarına riayet edileceğini kaydeden Akyüz, şöyle devam etti:

"Hijyen koşullarına da hazırız. Bütün dükkanların dezenfekte edilmesiyle ilgili belediyelerden taleplerimiz var. Berberler de bu süreçte büyük sorumluluk altına girecek. Her müşteriden sonra koltuk, tezgah ve malzemeler dezenfekte edilecek. Her müşteri tertemiz koltuğa oturacak. Tek kullanımlık havlu kullanarak müşteriye herhangi bir sorun yaşatmayacağız. Bunun için il ve ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetim yapması lazım. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskiden bir berber çok hesap kitap yapmıyordu, şimdi hesap kitap yapma devri. Yeni bir çağ, yeni bir dönem başlıyor. Artık bizim mesleğimiz Avrupa'daki gibi elit meslekler içerisine girecek. Rastgele bir yerde tıraş olunmayacak, berberler rastgele birisini tıraş etmeyecek."

Salgın bitene kadar sakal tıraşının yasaklanmasını beklediklerini belirten Akyüz, 20 yaş altındaki yardımcı elemanlara ve 65 yaş üstü meslektaşlarına ilişkin de düzenleme yapılmasını istedi.

"Fiyat artışı yok"

Berberlerde fiyat artışı da olmayacağına dikkati çeken Akyüz, haksız rekabet oluşturan iş yerlerine karşı vatandaşları uyardı.

Şükrü Akyüz, "Resmi fiyat tarifelerinin çok altında rakamlarla faaliyet gösterenler var. Ben bunları meslekten saymıyorum. Bu dükkanlarda çalışanların hepsi zaten yabancı ülkenin insanları. Ne kadar sağlıklı, ne kadar usta, ne kadar hijyen bilmiyorum. Yatıp kalkıyorlar aynı yerde. Vatandaşların bu tarz dükkanlara girmemeleri lazım. Vatandaş bildiği, ustalığına inandığı iş yerlerine gitmeli. Aksi takdirde bu yerler büyük risk taşıyor, evlerine tıraş olduktan sonra virüsü de götürebilirler." dedi.

Ankara'da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Ankara’nın Çubuk ilçesinde tedbirli açılışa hazırlanan berber ve kuaförler belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından berber ve kuaför gibi işletmelerin 11 Mayıs’ta faaliyete geçeceğini açıklamasının ardından Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan COVID-19 Mücadele ekibi harekete geçti.

Ekipler, berber ve kuaförleri detaylı bir şekilde dezenfekte ederken Belediye Başkanı Baki Demirbaş da berber ve kuaförlere maske, kolonya ve müşterileri için kullanılacak el dezenfektanlarını dağıttı.

Başkan Demirbaş, iş yerlerini gün içerisinde birkaç kez dezenfekte ederek steril hale getireceklerini belirtti.

İş yerleri yeniden açılan esnafın mutluluğuna ortak olduklarını dile getiren Demirbaş, şunları söyledi:

"Esnaflarımız hazırlıklarını yapmaya başladılar. Ayrıca bu iş yerlerimiz zabıta ekiplerimiz tarafından sürekli denetim altında bulundurulacak. Hem bizim hem de esnaf arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla vatandaşlarımız içleri rahat ve güvenli bir şekilde hizmetlerini alabilecekler. Biz her konuda esnaflarımızı destekliyoruz. Ayrıca esnaflarımıza müşterileri ve kendi kullanımları için içerisinde maske, kolonya ve el dezenfektan ürünlerinin bulunduğu hijyen kitlerimizi de verdik. İnşallah hayırlı olur. Aldığımız tedbirlerle inşallah bu musibetten bir an önce kurtuluruz."

Malatyalı berberler hazırlıklarını sürdürüyor

Malatya'da şimdiden randevuları almaya başlayan berber ve kuaförler, tek kullanımlık havlu, kesim önlüğü gibi ekipmanlar hazırladı.

Koltuk sayılarını yarıya indiren, iş yerlerini ise sosyal mesafeye göre ayarlayan berber ve kuaförler, her kullanım sonrası makas, makine gibi ekipmanlarını dezenfekte ederek faaliyetini sürdürecek.

"Kesinlikle randevusuz müşteri alınmayacak"

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapanan iş yerlerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararla 11 Mayıs'ta döneceklerini söyledi.

Kararın kendilerini mutlu ettiğini belirten Toptaş, şöyle devam etti:

"Kuaför ve berberler tüm hijyen kurallarına uyarak tedbirleri alacak. Bu tedbirler doğrultusunda tüm ekipmanları dezenfekte edip, pazartesi gününe hazır olacağız. Bunlarla ilgili de tek kullanımlık maske ve havlu hazırlığı yapacağız. Pazartesi günü Allah'ın izni ile işimize döneceğiz. Randevu sistemini daha önce de istiyorduk. Salonlarımızda kimseyi oturtmadan ayakta bekletmeden güzel bir şekilde 45 dakika gibi bir süre aralığında müşterilere randevuları verip o şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Kesinlikle randevusuz müşteri alınmayacak. Bu her yerde aynı olacak. Önem vererek takip edeceğiz."

"Havlu ve kesim önlükleri tek kullanımlık"

Erkek kuaförü Volkan Kılıç da 11 Mayıs'ta tekrar iş başı yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dükkan içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve kararın açıklanması ile randevuları almaya başladıklarını aktaran Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedariklerimiz gerçekleştirdik. Dükkandaki bütün makinelerimizin dezenfekte işlemini yaptık. İçeriye girişte bütün müşterilerimizi dezenfektanlarla karşılayacağız. Müşteriyi tıraş ettikten sonra bütün ekipmanları dezenfekte edeceğiz. Havlu ve kesim önlüklerimiz tek kullanımlık. Hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden müşterilerimiz gelip tıraşını olup gidebilirler. Müşterilerimizin gelip çok fazla beklememeleri için de elbette ki randevulu sisteme meslektaşlarımızın da geçmesi lazım. Amacımız buraya gelen müşterilerimizin endişe duymadan gönül rahatlığıyla tıraşlarını olup gidebilmeleridir."