Haber Giriş: Kaynak: AA
Covid-19'a yakalanan Türk vatandaşı Sudan'dan getirildi
[Fotoğraf: AA]
Sudan'ın başkenti Hartum'da koronavirüse yakalanan ve tedavi edilmeden evine gönderilen Mehmet Hanefi Aydın, ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.
55 yaşındaki Mehmet Hanefi Aydın, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Hartum Havalimanı'na öğle saatlerinde ulaşan ambulans uçak, Aydın'ı alarak Türkiye'ye doğru havalandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın çocuklarının sosyal medyadan yaptıkları çağrı üzerine, hastanın Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 20:52
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