Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, COVID-19 salgınında yaşanan son gelişmeler ve bu çerçevede daha önce alınan kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn liderliğinde toplandı.

Toplantıda COVID-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların 24 Mayıs'a kadar uzatılması kararı alındı.

Başbakan Hassan Diyab, toplantı sırasında ülkede salgınla ilgili ikinci bir dalganın yaşanması ihtimaline karşı güvenlik güçlerinin önlemleri sıkı şekilde takip etmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı, COVID-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 741, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 25'e yükseldiğini duyurdu.