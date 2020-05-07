Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. Son operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İlk açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB'den Irak'ın kuzeyine hava operasyonu

Ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendiği ifade edildi.



Açıklamada mensubu 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor" denildi.