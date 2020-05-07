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Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Adıyaman kırsalında, hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Etiketler: son dakika İçişleri Bakanlığı operasyonSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 09:50
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