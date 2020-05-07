Bu yılın ilk 4 ayında tarıma bağlı sektörlerin ihracatı göre yüzde 2,9 artarken, sanayiye bağlı sektörlerin dış satımı yüzde 16,2 ve madenciliğe bağlı sektörlerin ihracatı yüzde 6,4 geriledi.

Fındık ihracatında büyük artış

Söz konusu dönemde dış satımını orans al bazda en fazla artıran sektör olan fındık ve mamullerinin ihracatı yüzde 32,6 artarak 754,3 milyon dolara ulaştı.

Dış satımında yıllık bazda artış kaydedilen diğer sektörler yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri oldu.

Yılın 4 ayında dış satımı 2019'un aynı dönemine göre oransal bazda en fazla azalan sektörlerin başında yüzde 26,9'luk düşüşle 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi yer aldı.