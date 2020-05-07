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Motorinde 7 kuruş indirim
[Fotoğraf: AA]
Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: son dakika motorin akaryakıt motorin fiyatıSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 09:06
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