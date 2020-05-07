İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba'nın iddialarına katıldığı televizyon programında cevap verdi.

Projeye 3 yılda 4 milyon 250 bin lira verdiklerini dile getiren Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:

"Eğitim görenler bir sınava giriyor. Onlardan çok az bir kesimi seçiliyor. Belediyenin yerinde bizim öğretmenlerimiz tarafından eğitim veriliyor. Biz destek veriyoruz ama destek almışız gibi gösteriliyoruz. Destek yok, biz destek verdik."

"Biz bu işe hayatımızı vakfettik" diyen Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim 4 senem Güneydoğu'da geçti. 40 metrekare alanda 10 sene yaşadım. Zeytin Dalı Harekatı'nda hangarda 4 ay yattım. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım."

Bayraktar, projelerinin hedefini TEKNOFEST'i örnek vererek anlattı.

"Giriş ücretsiz. Hatta biz taşıma da ücresiz olsun diye seferber olduk. Gelsin uçağa dokunsun. Belki çocuk ileride ülkenin uzay programında çalışacak. Yani bu ruhla yapılıyor. Ondan sonra siz oturduğunuz yerden karalamaya kalkıyorsunuz."

Bayraktar'a destek açıklamaları art arda geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından CHP'ye tepki, Selçuk Bayraktar'a ise destek verdi. Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Teknoloji Hamlesinin bayraktarına selam olsun! İftiralar döner sahibini vurur, dualarımız ise kahramanlarla buluşur."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kararlılıkla başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönülmeyeceğini, devletin ve milletin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2020

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Devletimiz, milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır."