Haber Giriş: Kaynak: AA
2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuru tarihlerini açıkladı.
Bakan Pakdemirli açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.
2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 7, 2020
Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
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Etiketler: son dakika orman bakanlığı personel alımı başvuru tarihiSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 12:19
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