Bakan Pakdemirli açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Pakdemirli, "2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

2 bin 153 sözleşmeli personel istihdamı için başvuruları 15-22 Mayıs'ta alacağız.



Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 7, 2020

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