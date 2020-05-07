MSB'nin açıklamasına göre Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristler tespit edildi. Komandoların müdahalesinin ardından teröristler kaçtı.



Teröristlere ait farklı türlerdeki 5 mühimmat ile birlikte RPG-7 Tanksavar Silahı ve AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi.

Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristler tespit edildi. Komandolarımızın müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatı ile birlikte RPG-7 Tanksavar Silahı ve AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wYtzXsceSc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2020