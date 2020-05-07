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Saldırı hazırlığındaki teröristler silahlarını bırakıp kaçtı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerin komandoların müdahalesi üzerine silah ve mühimmatlarını bırakıp kaçtığını açıkladı.
MSB'nin açıklamasına göre Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristler tespit edildi. Komandoların müdahalesinin ardından teröristler kaçtı.
Teröristlere ait farklı türlerdeki 5 mühimmat ile birlikte RPG-7 Tanksavar Silahı ve AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi.
Barış Pınarı bölgesinin güneyinde saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristler tespit edildi. Komandolarımızın müdahalesinin ardından kaçan teröristlere ait 5 adet mühimmatı ile birlikte RPG-7 Tanksavar Silahı ve AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/wYtzXsceSc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2020
Etiketler: mühimmat msb barış pınarı bölgesiSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 13:23
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