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Bakan Selçuk: Ücretsiz izin desteği ödemeleri yarın başlıyor
Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izin desteği başvuruları 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz" dedi.
Bakan Selçuk, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kısa çalışma ödeneğine başvuru sayısının 3.5 milyonu geçtiğini açıklayan Selçuk, sosyal yardımlarda ise 3. fazda şu ana kadar 620 bin haneye ödeme gerçekleştirildiğini söyledi.
Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:
-(Kısa çalışma ödeneği) Başvuru sayımız 3.5 milyonu geçti. Nisan'daki maaşları 5 Mayıs'ta almaları gerekiyordu. Mayıs'ın 5'indeki ödemelerin çoğu yapıldı. 2.5 milyon çalışana ödemeleri gerçekleştirmiş durumdayız. Bu tarihin en fazla verilen kısa çalışması oldu. Mayıs ayında ödemeler devam edecek.
(Ücretsiz izin desteği) Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: ücretsiz izin desteği ödemeleri ne zaman yapılacak son dakika kısa çalışma ödeneği Aile Bakanı SelçukSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 18:06
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