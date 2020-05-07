Bakan Selçuk, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kısa çalışma ödeneğine başvuru sayısının 3.5 milyonu geçtiğini açıklayan Selçuk, sosyal yardımlarda ise 3. fazda şu ana kadar 620 bin haneye ödeme gerçekleştirildiğini söyledi.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

-(Kısa çalışma ödeneği) Başvuru sayımız 3.5 milyonu geçti. Nisan'daki maaşları 5 Mayıs'ta almaları gerekiyordu. Mayıs'ın 5'indeki ödemelerin çoğu yapıldı. 2.5 milyon çalışana ödemeleri gerçekleştirmiş durumdayız. Bu tarihin en fazla verilen kısa çalışması oldu. Mayıs ayında ödemeler devam edecek.

(Ücretsiz izin desteği) Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz.

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