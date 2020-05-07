Sağlık Bakanlığı, İngiliz medyasında yer alan, "Türkiye’den İngiltere’ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 7 Nisan'da Birleşik Krallık'a 100 bin tulum, 100 bin cerrahi maske ve 50 bin N95 maske hibe edildiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin hibe ettiği ve devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikalarının İngiliz tarafına önceden ibraz edildiği belirtilen açıklamada, "Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)’in onayının ardından İngiltere’ye gönderilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Yukarıda anılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere’nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir." İfadelerine yer verildi.