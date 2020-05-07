MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

COVID-19'a karşı bütün imkan ve iradeyle direnildiğini, insan ve toplum sağlığının muhafazası ve müdafaası amacıyla her türlü tedbirin zamanında, eş güdüm ve eş zamanlı şekilde devreye sokulduğunu aktaran Bahçeli, şu değerlendirmeye yer verdi:

"Türkiye büyük bir musibetle mücadele ediyor. Başarısız olmamızı isteyenler var. Vaka ve vefat sayısının artmasını içten içe dileyenler var. Ülkemizin salgına mağlup olmasını ümit ve özlemle bekleyen kifayetsiz muhterisler oldukça faal ve fazla ancak kötümser niyetlerin eninde sonunda kaybetmesi de mukadder."

Bahçeli, salgına karşı en büyük mukavemet ve muvaffakiyetin milletin alınan tedbirlere uyması ve muhtemel risklere karşı uyanık durması olduğuna işaret ederek, vatandaşların fazilet ve feraset sahibi olduğunu, ona buna kulak asmadan, kışkırtma ve kumpaslara aldanmayacağını vurguladı.

"En küçük ihmal veya ihlal, başa dönmemize neden olabilecektir"

Fertlerinin birbiriyle ilgili kaygı taşımadığı, birbirinin hakkını ve hukukunu teslim ve telif etmediği toplum veya milletlerin ayakta kalma şansının bulunmadığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ben değil biz dedikten, hassas ve sorumlu hareket ettikten sonra felaketlerin taarruzunu bozguna uğratırız. Türkiye salgının arkasında değil önündedir. Normalin tesis ve temini maksadıyla hükümet canla başla, samimiyetle, özveriyle, titizlikle görevini yerine getirmektedir. En küçük ihmal veya ihlal, Allah muhafaza tekrar başa dönmemize, ağır bedellere neden olabilecektir.

Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığının tembih ve tedbirleri herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimse sorumsuz ve duyarsız hareket etmemelidir. Bana bir şey olmaz diyenler kendilerini düşünmüyorlarsa temas ettiği insanları düşünmek, dikkate almak mecburiyetindedir."

"Verilmiş emekleri heba edemeyiz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, paylaşımında, "Verilmiş emekleri heba edemeyiz. Bunca çaba ve çalışmayı silip atamayız. Bunaldım, bıktım, sıkıldım, yoruldum bahaneleriyle kendimizi sokaklara bırakıp toplum sağlığını riske atamayız. Virüs her an her insanımıza bulaşabilecektir. Kontrollü hayat bundan sonra yegane çözümdür." uyarısına yer verdi.

Sağlık Bakanlığının, sağlık çalışanlarının gece-gündüz demeden, fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgına engel olmaya gayret ettiğine dikkati çeken Bahçeli, "Kazanımlarımız boşa çıkarsa aman sende denirse Türkiye vahim bir uçuruma savrulacaktır. Alınan tedbirleri yok saymak, rehavete kapılmak hepimizi acıklı sonuçlara mahkum edecektir. Maske takmak şarttır, sosyal mesafe elzemdir. Nasılsa her şey düzeliyor, salgın bitiyor acemiliği ve aceleciliğiyle davranış sergilemek felakete altın yaldızlı davetiye uzatmaktan farksızdır." değerlendirmesinde bulundu.

"En güçlü olduğumuz an, bir bakıma en zayıf olduğumuz andır"

Özellikle yazılı ve görsel medyada yanlış algılara, yalan haberlere, yanıltıcı görüşlere yer ve fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"En güçlü olduğumuz an, bir bakıma en zayıf olduğumuz andır. Salgının kökünü kazıyıp hasretini çektiğimiz günlere ulaşabilmek için zamana ihtiyacımız vardır. Virüsün tehlikelerini hesap etmeden, bulaşıcılık özelliğini ciddiye almadan toplumsal hayatın içine telaşla karışmak, çağrı ve uyarılara yüz çevirmek, bilinsin ki büyük bir vebaldir. Bana bir şey olmaz diyenlere de dilemeyiz ama her an bir şey olması kaçınılmazdır.

Evde kalmak, solunum cihazına bağlı olarak hastanede yatmaktan çok daha iyidir. Türk milleti nice saldırı ve suikastları göğüsledi, görünmez düşmanının salgınını da Allah'ın izniyle bertaraf edecektir. Bunun için bu zamana kadar ki şuurlu duruşunu korumalıdır."

"Alavere dalavere içinde olanlar sadece avuçlarını yalayacaklardır"

Bahçeli, paylaşımında, "Salgından siyasi rant elde etmenin peşinde koşan defolu siyasetçilere itibar hezeyan ve hüsran verici akıbetlere kapı aralayacaktır. Hastalıktan fayda uman, Türkiye'nin çöküşü ve toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar sadece avuçlarını yalayacaklardır." ifadesine de yer verdi.

Türkiye'nin COVID-19 badiresinden kurtulacağını vurgulayan Bahçeli, "Yeter ki bir olalım, birlikte refleks gösterelim, hep beraber aynı safta toplanalım. Tedbir-temkin-tedaviyle başarıya ulaşmamız mutlaktır." açıklamasında bulundu.