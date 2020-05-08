Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da 2 kişi kuyumcudan yaklaşık 400 bin liralık altını alıp kaçtı. Polis, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.
Merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'nde, gece saatlerinde, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, berber dükkanının kapısını zorlayarak içeri girdi. Buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçen şüpheliler, yaklaşık 400 bin liralık altını çaldı.
Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binerek kaçtı.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.
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