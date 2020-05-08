Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İkizce ilçesine bağlı Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri’nde ev karantinasında bulunan kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla; Ordu İli İkizce İlçesi Yukarı Kaynartaş Mahallesi Karaağaç Küme Evleri’nde 07.05.2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Şanlıurfa'da bir mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele için yeni tedbirler alınmasına karar verildi. Bu kapsamda, Siverek ilçesi kırsalındaki Uzunziyaret Mahallesi'nde yaşayan bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahallede 14 gün karantina tedbiri uygulanacak.

Kentin farklı mahallerindeki 5 binada uygulanan 14 günlük karantina süresi ise sona erdi.

Kütahya'da bir belde karantinaya alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinin en büyük beldesi olan ve merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan, 3 bine aşkın kişinin yaşadığı Eskigediz, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

Beldeye giriş çıkışlar kapatılırken, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasının engellemek için böyle bir karar alındığını söyledi.

Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan karar gereği yapılan bildiride, Eskigediz beldesinde tespit edilen pozitif vakaların artış göstermesi nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildi.

Ayrıca, pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, Eskigediz Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan personelin gerekli önlemleri alarak görevlerine devam etmesine, Eskigediz beldesinde oturan vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı.