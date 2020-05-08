Haber Giriş: Kaynak: AA
Heyelanın kapattığı Hakkari-Yüksekova kara yolu ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Sağanağın yol açtığı heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolu ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Sağanak nedeniyle 1 Mayıs'ta meydana gelen heyelan sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince kara yolunun 25. kilometresinde yoğun çalışma yürütüldü.
Bölgede heyelan riski nedeniyle çalışmalarını iş makineleriyle kontrollü şekilde sürdüren ekipler, çalışmaların 6. gününde yolu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açtı.
Yolun aşağı tarafından geçen suyun yönünü değiştiren ekipler, alternatif yol için de çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede bekleyen tır ve diğer araçlar yolun açılmasıyla yollarına devam etti.
Etiketler: sağanak heyelan Hakkari-Yüksekova kara yoluSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 03:53
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