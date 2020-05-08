Esenler'de yapımı devam eden bir inşaatın da bulunduğu Kemer Mahallesi 945. sokakta gece yarısı kayma ve derin çatlaklar oluştu.

İstanbul Esenler'de bir inşaatın bulunduğu sokakta asfalt çöktü. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde.https://t.co/2mgdXoowHq pic.twitter.com/FCjgMKV1cI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 8, 2020

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekiplerince araç ve yaya trafiğine kapatılan sokakta bulunan bir binanın temiz su borusu da patladı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede paniğe neden olan olayla ilgili inceleme sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Sokaktaki inşaatın istinat duvarı çöktü

Yaşanan kaymadan yaklaşık 3 saat sonra sokak içerisindeki bir inşaatın temelindeki istinat duvarında çökme meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar polis ekiplerince tahliye edildi.

Esenler'de inşaat çalışması yapılan bir sokakta çökme meydana geldi. Detayları @trthaber muhabiri Rasih Turanoğlu aktardı. pic.twitter.com/3p0iXihCPl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 8, 2020

Büyük bir gürültüyle istinat duvarı çökerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.