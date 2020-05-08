Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kent genelinde yüksek kesimlerde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından yüksek kesimlerde sis oluştu.
Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla kara yolunda aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
[Fotoğraf: AA]
Trafik durma noktasına geldi
Cankurtaran ve Sarıabat mevkilerinde görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesiyle trafik durma noktasına geldi.
Araç sürücüleri yolda dörtlülerini yakarak, ilerlemeye çalıştı.
Bu arada bölge trafik ekipleri denetim yaparak, sürücülere hız ve takip mesafesi konusunda uyarılarda bulundu.
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