Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de 155 kilogram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de durdurulan bir tırda yapılan aramada, 155 kilogram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, sevkiyatta kullanıldığını belirledikleri bir tırı Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.
Dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan aramada ekipler, tırın çeşitli yerlerinde saklanmış ve 5 çuval içerisinde paketlenmiş halde 155 kilogram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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