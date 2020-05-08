Haber Giriş: Kaynak: İHA-DHA
Seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halinde ilerleyen tır henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.
Yusuf Kalkan idaresindeki 36 FH 268 plakalı tır Pozantı -Adana istikametinde seyir halindeyken Damlama mevkiinde alev aldı.
Aracından duman ve alevlerin yükseldiğini gören sürücü Yusuf Kalkan aracını güvenli şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale etti.
Yangın kontrol altına alındı
Dorse kısmında başlayan ve motor kısmına sıçrayan araç yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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